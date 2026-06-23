Kocaeli\'de Otomobil Kazası: Yaralı Yok

Kocaeli'de yokuş aşağı inen otomobil, karşı yönden gelen başka bir araca çarptıktan sonra savrularak duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle iki evin arasına düşen otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Karamürsel ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 FP 592 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin frenleri tutmadı. Kontrolden çıkan otomobil, o sırada yokuş yukarı çıkmakta olan 34 FTF 0284 plakalı araca tampon kısmından çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Tofaş, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Duvarı aşan otomobil, iki müstakil evin arasındaki boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, kazada şans eseri kimsenin yaralanmadığı belirlendi.

Kazaya karışan araçlarda ve çarpmanın yaşandığı duvarda maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ