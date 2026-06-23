Kocaeli'de Otomobil Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Otomobil Kazası: Yaralı Yok

Kocaeli\'de Otomobil Kazası: Yaralı Yok
23.06.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamürsel'de frenleri tutmayan otomobil, başka bir araca çarparak iki evin arasına düştü.

Kocaeli'de yokuş aşağı inen otomobil, karşı yönden gelen başka bir araca çarptıktan sonra savrularak duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle iki evin arasına düşen otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Karamürsel ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 FP 592 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin frenleri tutmadı. Kontrolden çıkan otomobil, o sırada yokuş yukarı çıkmakta olan 34 FTF 0284 plakalı araca tampon kısmından çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Tofaş, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Duvarı aşan otomobil, iki müstakil evin arasındaki boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, kazada şans eseri kimsenin yaralanmadığı belirlendi.

Kazaya karışan araçlarda ve çarpmanın yaşandığı duvarda maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karamürsel, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Otomobil Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:57
Kılıçdaroğlu’na Ayhan Bilgen’den destek Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
Kılıçdaroğlu'na Ayhan Bilgen'den destek! Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:51:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Otomobil Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.