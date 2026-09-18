Kocaeli'de polis olduğunu söyleyip 3,5 milyon lira dolandıran şüphelinin fotoğrafı iptal edildi

Kocaeli'de polis olduğunu söyleyip 3,5 milyon lira dolandıran şüphelinin fotoğrafı iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kendisini polis olarak tanıtıp 3,5 milyon lira dolandırdığı belirtilen şüphelinin kuyumcuda altın alırken yakalandığı haberin fotoğrafı kaynağından iptal edildi. Ajans, abonelerinden özür dileyerek dikkatlerini çekti.
17.09.2026 tarihinde saat 19.25'te Kocaeli mahreciyle servis edilen "Kendisini polis olarak tanıtıp 3,5 milyon lira dolandırdı, kuyumcuda altın alırken yakalandı" başlıklı haberin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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