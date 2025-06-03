Kocaeli\'de Sahte Yağ Operasyonu: 11 Milyon TL Ele Geçirildi

Kocaeli'de atık yağları sahte markalarla piyasaya süren şahıslara yönelik operasyonda, 11 milyon TL değerinde madeni yağ ve çok sayıda ekipman ele geçirildi. 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü başarılı operasyonla sahtecilik girişimini ortaya çıkardı. 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, sanayi işletmelerinden toplanan atık madeni yağların arıtılarak, ünlü markaların sahte kutu ve ambalajlarına doldurulmak suretiyle piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Şüpheli şahıslara ait iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan 11 bin 970 litre sahte madeni yağ ele geçirildi. Ayrıca doldurma ve paketleme ünitesi, tarihleme ve barkod makinesi, seyyar elektrikli pompa ile birlikte 6 bin 500 adet boş paketleme kutusu ele geçirildi.

Olayla bağlantılı 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ