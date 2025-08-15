Kocaeli\'de Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrildi, Araç Hurdaya Döndü

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgarda seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Dev ağacın devrildiği Fiat marka araç hurdaya döndü.

Olay, Gebze ilçesi İlyasbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Ateş yönetimindeki 60 ADN 720 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, cadde üzerinde ilerlediği sırada şiddetli rüzgar sebebiyle yol kenarındaki ağaç devrildi. Bir anda aracın üzerine düşen ağaç, kaputu ezerek, camları kırdı. Çarpmanın etkisiyle aracın airbagleri de patladı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araç hurdaya döndü. Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek, yolu trafiğe açtı. - KOCAELİ