Kocaeli\'de Suç Örgütüne Operasyon: 8 Gözaltı

Kocaeli'de bir iş yeri sahibinden yüksek miktarda para talep ederek, ölümle tehdit ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, kentte faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibinden yüksek miktarda para isteyen ve ölümle tehdit ettiği öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ