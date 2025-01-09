Kocaeli\'de Tır Kazası: Sürücü Sıkıştı

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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır, emniyet şeridindeki arızalı tıra çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, TEM Otoyolu Körfez Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. 34 ZFE 28 plakalı Mercedes marka tır ile Ankara yönüne seyreden Nurettin K. (63), arızalanan aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen B.G. (35) hakimiyetindeki 44 UM 008 plakalı Volvo marka tır, duramayarak arızalanan tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü B.G. araç içinde sıkıştı. Nurettin K. ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan B.G., itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayı anlatan 34 ZFE 28 plakalı tırın sürücüsü Nurettin K., "Dorsenin freni kilitlendi. Ben daha Karayolları'nı arayamadan arkadaki tır aracıma vurdu" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ