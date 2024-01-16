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Kocaeli'de Tırın Damperi Üst Geçide Çarptı - Son Dakika
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Kocaeli'de Tırın Damperi Üst Geçide Çarptı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki bir tırın açılan damperi üst geçite çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper üst geçitte asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, üst geçitte hasar meydana geldi.

Kocaeli\'de Tırın Damperi Üst Geçide Çarptı
16.01.2024 - 16:23,
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki bir tıraylerin açılan damperi üst geçite çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tından kopan damper üst geçitte asılı kaldı.

Kaza, Sepetlipınar Mahallesi D-130 kara yolu geçişi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 08 ABJ 753 plakalı Mercedes marka tıraylerin seyir halindeyken açılan damperi önce elektrik tellerine ardından üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tıraylerin kupa kısmından kopan damper, üst geçitte asılı kaldı. Gürültüyle irkilen çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından üst geçitte hasar oluştu. Kaza sebebiyle D-130 kara yolunun Yalova istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin damperi kaldırma ve kopan telleri onarım çalışmaları sürerken, trafik sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Başiskele, Kocaeli, Yalova, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Tırın Damperi Üst Geçide Çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Tırın Damperi Üst Geçide Çarptı - Son Dakika
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