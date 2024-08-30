Kocaeli\'de Toplu Taşıma Araçlarına Canlı Bomba Tehlikesi Mesajı

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Kocaeli'de resmi ve özel toplu taşıma araçlarının bilgilendirme ekranlarına gönderilen "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajına ilişkin Kentkart'tan yapılan açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde, sadece araç sürücülerine ve e-komobil uygulamasında vatandaş bilgilendirme panellerine erişildiği, diğer hiçbir sistem unsuruna erişim olmadığı tespit edilmiştir. Emniyet birimleriyle gerekli bilgiler paylaşılmış olup, gerekli adli çalışmalar tüm birimler tarafından hassasiyetle yönetilmektedir" denildi.

Kocaeli'de bugün saat 16.20'de kent genelinde hizmet veren resmi ile özel toplu taşıma araçlarının bilgilendirme ekranlarına ve vatandaşların kullandığı e-komobil uygulamasına "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajı gönderildi. Gelen bu uyarı şehirde büyük bir paniğe yol açarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kentkart firması yetkilileri tarafından kriz masası oluşturuldu.

"Araç sürücülerine ve e-komobil uygulamasında vatandaş bilgilendirme panellerine erişildi"

Kentkart'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kocaeli'de işletilmekte olan Kentkart sisteminde araç sürücülerine ve e-komobil uygulamasında vatandaş bilgilendirme paneline bildirim gönderme yetkisine sahip bir kullanıcının hesabı üzerinden, yetkisiz kişi ya da kişiler tarafından, kötü niyetli şekilde bir saldırı gerçekleştirilmiş ve netice olarak asılsız bir mesaj paylaşılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde, sadece araç sürücülerine ve e-komobil uygulamasında vatandaş bilgilendirme panellerine erişildiği, diğer hiçbir sistem unsuruna erişim olmadığı tespit edilmiştir. Emniyet birimleriyle gerekli bilgiler paylaşılmış olup, gerekli adli çalışmalar tüm birimler tarafından hassasiyetle yönetilmektedir. Kocaeli halkımızı paniğe sevk etme amacı taşıyan bu olaydaki kötü niyetli kişi ya da kişilerin en kısa zamanda cezasını bulmasını ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" denildi. - KOCAELİ