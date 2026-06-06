Kocaeli'de Trafik Kavgası: 3 Yaralı, 5 Kişiye Ceza - Son Dakika
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Kocaeli'de Trafik Kavgası: 3 Yaralı, 5 Kişiye Ceza

Kocaeli\'de Trafik Kavgası: 3 Yaralı, 5 Kişiye Ceza
06.06.2026 16:17
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Kocaeli'de bir trafik tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı, 5 kişiye ceza kesildi.

Kocaeli'de trafikte başlayan tartışmanın kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 5 kişiye toplam 900 bin lira ceza uygulanırken, iki sürücünün ehliyetine el konuldu, araçlar trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün İzmit ilçesinde 2 sürücü arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı ve kesici aletli kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise saldırı amacıyla araçlardan inen sürücü ve yolcu konumundaki toplam 5 şüpheli hakkında işlem yaptı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında şahısların her birine 180 bin lira olmak üzere toplam 900 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü konumundaki iki kişinin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olaya karışan iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Trafik Kavgası: 3 Yaralı, 5 Kişiye Ceza - Son Dakika

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