Kocaeli\'de Trafik Kazaları KGYS ile Kayıt Altında

Kocaeli'de meydana gelen maddi ve yaralamalı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)'nce görüntülendi.

Kocaeli'de sık sık maddi ve yaralamalı trafik kazaları meydana geliyor. Sürücülerin kural ihlali ve dikkatsizliği sebebiyle meydana gelen kazalarda birçok can da hayattan koparılıyor. Kentteki bazı yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin trafik kurallarına uymaması veya aceleci davranması davranması sebebiyle kazaların meydana geldiği görülüyor. - KOCAELİ