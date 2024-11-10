Kocaeli'de Uçurumdan Düşen Sürücü Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Haftanın en çok kazandıranı belli oldu

Hadise ve Seda Bakan var! Kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Bucak Sokak'ta meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsü İlker Akyüz'ün kontrolünden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü yaklaşık 20 metrelik uçurumdan operasyonla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan İlker Akyüz, kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde yapıla tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.