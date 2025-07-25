Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Kocaeli'de 3 ilçede yapılan operasyonda 556 kök kenevir, 5 kilo skunk ve 449 gram esrar ele geçirildi, olaya ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında, yürütülen çalışmalar neticesinde 22-24 Temmuz tarihinde İzmit, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 3 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 556 kök kenevir bitkisi, 5 kilo skunk ve 449 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin uyuşturucu ürünlere el koyulurken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ