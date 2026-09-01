Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, 247 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, 247 gram metamfetamin ele geçirildi

Kocaeli\'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, 247 gram metamfetamin ele geçirildi
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 247 gram metamfetamin, tabanca, 66 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 200 TL ele geçirildi. Şüpheliler M.A., Y.B. ve İ.Ş., adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 247 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca, 66 fişek ve 16 bin 200 TL ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 247 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 66 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 200 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.A., Y.B. ve İ.Ş. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, 247 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, 247 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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