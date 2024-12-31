Kocaeli\'de Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli'de "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan ve toplam 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G.'yi yakaladı. V.G., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ayrıca, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.Ş. de düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, İzmit'te tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevi prosedürlerinin yapılması amacıyla Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KOCAELİ