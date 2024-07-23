Kocaeli'de Veteriner Hekim Darp Edildi, Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Veteriner Hekim Darp Edildi, Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir veteriner hekim, bir müşteri ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu darp edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

23.07.2024 09:35
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Veteriner Hekim Ali Özen'i darp eden 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çayırova ilçesinde bulunan veteriner kliniğine gelen bir vatandaş, 245 TL tutan ücrete 400 TL verdi. Veteriner Hekim Ali Özen, 200 TL'yi alarak kasada bozuk para olmadığını söyledi. Müşteri, 45 TL'yi ibana göndermeye teklif etmesi üzerine veteriner hekim kendisine dekont göstermesini, nakit fişi keseceğini söyledi. İlk önce dekontu göstermeyi kabul eden kabul eden ardından problem çıkaran müşteri, veteriner hekime hakaretlerde bulunarak klinikten çıktı. Bir süre sonra 2 kişi ile kliniğe geri gelen müşteri, veteriner hekimi darp ederek yerlerde sürükledi. Ali Özen'in burnu ve dudağı patlarken, darp anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alındılar

Ali Özen'in şikayetinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri darp olayına karışan C.S., T.Ş., A.S isimli üç kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çayırova, Kocaeli, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Veteriner Hekim Darp Edildi, Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Veteriner Hekim Darp Edildi, Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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