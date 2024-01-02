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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yolun bir kısmının çökmesi neticesinde oluşan çukura düştü.
Olay, D-100 yan yol 95 Evler sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması yapılan ardından kapatılan yolun bir kısmında yağış sonrası çökme meydana geldi. Seyir halindeki 41 R 4200 plakalı otomobil ise oluşan çukura düştü. Maddi hasar meydana gelen otomobil bölgeye gelen ekiplerce çıkartıldı. Oluşan çukur belediye ekiplerince dolduruldu. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de yol çökmesi sonucu otomobil çukura düştü - Son Dakika