Kocaeli'de Zehra Savaş, eski dünürüne borç olarak verdiği altını geri alamadığını iddia etti - Son Dakika
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Kocaeli'de Zehra Savaş, eski dünürüne borç olarak verdiği altını geri alamadığını iddia etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Zehra Savaş, eski dünürüne 3 yıl önce borç olarak verdiği 160 gram altını geri alamadığını iddia etti. Savaş, dünürünün kendisini oyaladığını belirterek konuyu mahkemeye taşıdı. Eski dünür ise sadece 12,5 gram altını vermediğini söyledi ve Zehra Savaş'ın oğlu ve gelinine harcadığını iddia ettiği altınları geri verdiğini savundu.

31.07.2024 11:00
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Kocaeli'de yaşayan Zehra Savaş, eski dünürüne borç olarak verdiği 160 gram altını 3 yıldır alamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Eski dünürünün kendisini oyaladığını öne süren Savaş, "O altını dişimden, tırnağımdan artırarak biriktirmiştim" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Zehra Savaş, iddiaya göre 3 yıl önce dünürü Volkan G.'ye araba alabilmesi için borç olarak 160 gram altın ve 15 bin TL para verdi. Savaş'ın oğlu ve gelini ise 5 ay evli kaldıktan sonra boşandı. Dünürüne borç olarak verdiği 160 gram altını 3 yıldır geri alamadığını söyleyen Zehra Savaş ise konuyu yargıya taşıyarak şikayetçi oldu. Volkan G. ise Zehra Savaş'a bir miktar altın verdiğini, şahitleri de olduğunu, sadece 12,5 gram altını vermediğini söyledi.

"Hep vereceğini söyledi ancak beni oyaladı"

Eski dünüründen şikayetçi olan Zehra Savaş, "Dünürüm Volkan G'nin kızı ile oğlum evliydi. Evlilikten 3 ay sonra dünürüm benden borç para istedi, araba alacağını söyledi. 3 aylığına elimdeki altınlarımı ve bir miktar parayı dünürüme verdim. Dünürüme 160 gram altın ve 15 bin TL vermiştim. Parayı bana geri verdi ama altınlarımı vermedi. Hep vereceğini söyledi ancak beni oyaladı. En son 12,5 gram altın vereceğini, diğer kalanı kızı ile oğluma harcadığını söyledi" dedi.

"O altını dişimden, tırnağımdan artırarak biriktirmiştim"

Oğlu ve gelinin evlendikten sonraki tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını ifade eden Savaş, "Benim 2 evim var. Oğlumun hiçbir ihtiyacını dünürüm karşılamadı, tüm ihtiyaçlarını ben giderdim. Oğlum ve gelinim 5 ay evli kaldıktan sonra boşandılar. Dünürüm; oğlum ve gelinim ayrı eve çıkınca onlara eşya aldıklarını, altınları onlara harcadığını söylüyor ancak oğluma bir çöp dahi almadı. Dünürüm sadece 12,5 gram altını geri vereceğini söylüyor ama onu da vermiyor. Kendisini arıyoruz ama bizi engelliyor. Konuya ilişkin dava süreci başlattık. O altını dişimden, tırnağımdan artırarak biriktirmiştim" diye konuştu.

"Verdiğim altınları da vermedim olarak gösteriyorlar"

Volkan G. ise Zehra Savaş'a 3 yıl önce 51 bin TL değerinde altın verdiğini iddia ederek, "Zehra'ya altınlarını geri verdim sadece 12,5 gram altını kaldı. Verdiğim altınları da vermedim olarak gösteriyorlar. Altını verdiğime dair şahitlerim de var. Kalan 12,5 gram altını Zehra'nın oğlu olan damadım 'Bana harca' dedi. Ben de kendisine harcadım. Sonrasında boşanma süreci oldu, çocuğun velayet davasını biz kazanınca Zehra tekrar benden altın istedi. Ben de çocuklara ne kadar para harcadığımı söyledim. Bu parayı sonuçta Zehra bana harcattırdı. Ben oğluna ev tutmak zorunda değildim. Ben kızımı verdim, ev tutmak onların göreviydi" dedi.

"Şu an ne istiyorlar anlamadım"

Üstüne düşen tüm görevleri yaptığını ifade eden Volkan G., "Şu an ne istiyorlar anlamadım. Oğlunun isteğiyle altınları onlara harcadım. Ben de gidip oğlunu mahkemeye mi vereyim 'Şu kadar harcama yaptım paramı geri verin' diye. Altınlarını istiyorlarsa masrafımı bana versinler ben de 12.5 gram altınlarını vereyim. Evin eşyalarını ben aldım. Mutfak alışverişlerini ben yaptım. Mağdur olan benim" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Zehra Savaş, eski dünürüne borç olarak verdiği altını geri alamadığını iddia etti - Son Dakika

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