Kocaeli'de Zihinsel Engelli Genç Kıza Cinsel İstismar Davası - Son Dakika
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Kocaeli'de Zihinsel Engelli Genç Kıza Cinsel İstismar Davası

Kocaeli\'de Zihinsel Engelli Genç Kıza Cinsel İstismar Davası

Kocaeli'de yüzde 50 zihinsel engelli bir genç kızın çiğköfte dükkanında cinsel istismara uğradığı iddiasıyla 2 sanık hakim karşısına çıktı. İddiaya göre, kızın peşinden giden bir çalışan ve dükkan sahibi tarafından cinsel saldırıya uğrayan genç kızın davası devam ediyor.

03.05.2024 10:17  Güncelleme: 10:24
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Kocaeli'de yüzde 50 zihinsel engelli 20 yaşındaki kıza, çiğköfte dükkanında cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2021 yılının eylül ayında 20 yaşında olan ve yüzde 50 zihinsel engelli bulunan M.A., sosyal medya hesabından tanıştığı F. ile buluşmak amacıyla gece saatlerinde 6 yaşındaki erkek kardeşiyle birlikte İzmit Otogarına gitti. F.'nin otogara gelmemesi üzerine M.A., erkek kardeşiyle beraber otogarın karşısında bulunan çiğköfte dükkanına gitti.

İddiaya göre, M.A. tuvalete gittiği esnada dükkanda çalışan D.D. (58), kızın peşinden giderek cinsel saldırıda bulundu ve çıplak fotoğrafını çekti. Daha sonra D.D., patronu M.D'ye (51) telefon ederek dükkana çağırırken, kendisi ise oradan ayrıldı. M.A. ile tek başına kalan M.D'nin de kıza cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Olayın ortaya çıkmasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.D., 6 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili D.D. hakkında, "Basit cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan, M.D. hakkında ise "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı.

"Müştekinin akıl hastası olduğunu bilmiyordum"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.D., tutuksuz sanık D.D. ve avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanıklardan D.D. "M.A'ya yönelik herhangi bir cinsel eylemim olmamıştır. Müştekinin akıl hastası olduğunu bilmiyordum. M.A. ile M.D. arasında cinsel anlamda bir şey yaşanıp yaşanmadığını bilmiyorum. M.A., 2 kez üzerini çıkararak beni tahrik etmeye çalışıyordu. Ben 2 kez lavaboda üstünü giydirdim ancak en son bu hareketlerinden çekindiğim için fotoğrafını çekmeye karar verdim. Müştekinin fotoğrafını delil olsun diye kendi rızasıyla çektim. Müştekiyle önceye sayalı tanışıklığımız yoktur" dedi.

"Cinsel anlamda beni tahrik edince birliktelik yaşadık"

Olaydan önce M.A'yı tanımadığını ifade eden M.D. ise "Olay tarihinde müştekiyi dükkanın önünde otururken buldum, kendisini önceden tanımam. D.D., bana kızı bir saate gelip alacaklarını söyledi. Evime gitmek için dükkandan ayrılacağım esnada M.A. bana 'Gitme burada kal' dedi. Eve gitmem gerektiğini söyledim ancak ısrar edince bir süre kaldım. Bulunduğumuz zaman zarfında beni tahrik etti, ben uzak durmaya çalıştım ancak yine cinsel anlamda tahriklerine devam edince cinsel birliktelik yaşadık. Daha sonra dükkanın anahtarını bırakıp ayrıldım. Çıkmadan önce de M.A. benden bir miktar para istedi. Kendisine para verdim. Ben müştekinin akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, M.D'nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Hakim, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Zihinsel Engelli Genç Kıza Cinsel İstismar Davası - Son Dakika

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