Kocaeli'deki Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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Kocaeli'deki Suç Örgütüne Operasyon

Kocaeli\'deki Suç Örgütüne Operasyon
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Firari şüpheli Recep Y., Yunanistan'a kaçarken yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'deki suç örgütüne yönelik haziran ayında düzenlenen operasyonun firari şüphelisi Recep Y., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haziran ayında düzenlenen organize suç örgütü operasyonunun ardından firar eden şüphelilerden Recep Y.'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelinin kız arkadaşıyla birlikte Yunanistan'a geçmek üzere bir adaya gitmeye hazırlandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Recep Y., Kocaeli'ye getirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi.

Operasyonun geçmişi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından, haziran ayında organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, şüpheli Mehmet Y. ve ikiz kardeşi Recep Y.'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. "Tefecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "yağma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Y.'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklanmıştı.

Mehmet Y.'ın ikiz kardeşi Recep Y. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'deki Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

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