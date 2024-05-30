Derince\'de 300 balya saman çıkan yangında küle döndü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 300 balya saman çıkan yangında küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Toylar Mahallesi'ndeki açık alanda bulunan samanlar bilinmeyen bir sebeple yandı. Büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 300 balya saman küle döndü. - KOCAELİ
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