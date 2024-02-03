Kocaeli Gebze\'deki Kimyasal Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kimyasal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan kimyasal fabrikasında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, fabrikadaki alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.

Yangın hakkında konuşan Birkan Erkan, "Dumanları gördük. Çok duman vardı. Biz uzaktan seyrettik yakına gitmedik. Burası kimya fabrikası. Yangın 12, 1 gibi çıktı. Ölü veya yaralı yok" dedi.

Yangın hakkında konuşan fabrika çalışanı, "Ben yangını görmedim yeni geldim. Burada çalışıyorum. 4 aydır çalışıyorum" diye konuştu. - KOCAELİ