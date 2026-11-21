Kocaeli'de camiye sabah namazına gelen bir kişi, park yeri nedeniyle başka bir şahsın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Şahsın, kişinin boğazına sarılarak "Seni vururum, haftaya bu camiye gelme, arabanı kırarım" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İzmit'teki Orhan Camii'nde sabah namazı saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, camiye sabah namazını kılmak için gelen bir kişi, aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aracıyla mal indirmek için aynı noktaya gelmek isteyen başka bir şahıs ise park edilen araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Bir süre araç sahibinin gelmesini bekleyen şahıs, öfkesine hakim olamadı. Araç sahibinin gelmesi üzerine şahıs, ona parmak sallayarak boğazına sarıldı. Saldırgan, kendisinden özür dileyen kişinin "Hakkını helal et, namazdaydım" demesine rağmen tepki göstermeye devam etti. Şahsın, "Helal melal yok. Haftaya bu camiye gelme. Bir saat mal indirmek için bekliyorum, işe gideceğim. Seni de vururum, arabanı da kırarım. Bıktım sizden. 45 senedir ne cuması bitiyor ne kandili ne Ramazan'ı. Başka cami mi yok? Haftaya buraya gelme. Plakanı aldım" ifadelerini kullandı.

Öfkeli şahıs ardından dubaları alarak yere fırlattı. Çevrede bulunan kişilere de "Hocayı çağırın" diyen şahsın, cami hocasına yönelik küfürlü ifadeler kullandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.