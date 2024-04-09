Kocaeli Körfez\'de 45 Bin Dolar Değerindeki Tekne Alevlere Teslim Oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaklaşık 45 bin dolar değerindeki tekne alevlere teslim oldu.
Olay, Şirinyalı Mahallesi sahil kesiminde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. İş adamı Atakan A.'nın evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 45 bin dolar değerindeki gezi teknesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, siyah dumanlar bölgeyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cayır cayır yanan tekneyi söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, tekne ise küle döndü. Site sakinleri ise merakla olup biteni izledi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.'nin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine yapılan aramada, 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 29 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 3 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda sentetik ecza, esrar, metamfetamin, bonzai ve captagon gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 223 araç, 760 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 140 araç trafikten men edildi ve 2 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bayram boyunca denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Edremit'te yakalanan Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör ise tutuklandı.
Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 784 şahıs sorgulandı araması bulunan 59 şahıs gözaltına alınırken 20 kişi tutuklandı. Denetimlerde 2'si kurusıkı 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kesici alet ve 185 fişek ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler.
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