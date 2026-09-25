Kocaeli Körfez'de parça hafif ticari araca çarptı, panik anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'de parça hafif ticari araca çarptı, panik anları kameraya yansıdı

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Kocaeli Körfez\'de parça hafif ticari araca çarptı, panik anları kameraya yansıdı
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Kocaeli Körfez'de dün 15.30 sıralarında D100'de yola düşen parça, otomobilin üzerinden geçmesiyle fırlayıp sağ şeritteki hafif ticari araca isabet etti. O anlar ve sürücünün panik anları araç kamerasına yansıdı, araçta maddi hasar oluştu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sürücünün hafif ticari aracına yoldaki parçanın isabet ettiği anlar kameraya yansıdı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

İlginç olay, dün 15.30 sıralarında D100 karayolu Hereke'den Gebze istikametine meydana geldi. Yola düşen parça, bir otomobilin üzerinden geçmesi neticesi fırlayarak, sağ şeritte ilerleyen hafif ticari araca isabet etti. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücünün yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.

Araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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