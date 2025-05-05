Kocaeli'nde Kadın Ölümü: Doğal Gaz Borusuna Asılı Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'nde Kadın Ölümü: Doğal Gaz Borusuna Asılı Bulundu

Kocaeli\'nde Kadın Ölümü: Doğal Gaz Borusuna Asılı Bulundu

Kartepe'de bir kadın, doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.05.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde servis şoförü, işe götürdüğü kadına ulaşamayınca durum ekiplere bildirildi. Eve giren ekipler, 37 yaşındaki kadını doğal gaz borusuna asılı halde ölü buldu.

Olay, Uzunçiftlik Mahallesi Tufan Sokak'ta bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkette çalışan H.Ö'yü almak için gelen servis şoförü, kendisinden haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.Ö'ye ait dairenin kapısı, itfaiye ekipleri tarafından açıldı. H.Ö, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Sağlık ekipleri, H.Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Cinayet, Kartepe, kocaeli, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'nde Kadın Ölümü: Doğal Gaz Borusuna Asılı Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:19:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'nde Kadın Ölümü: Doğal Gaz Borusuna Asılı Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.