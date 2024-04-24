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Kocaeli'nde otobüs şoförünün burnunu kırdılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otobüs şoförü, husumetlisi tarafından cadde ortasında saldırıya uğradı. Yaralının burnunun kırıldığı öğrenildi.

Olay, Hacı Halil mahallesi, Hükümet caddesi üzerinde bulunan büfenin önünde meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü yolda husumetlisi ile denk geldi. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Araçtan inen şahıs, otobüs şoförünün burnunu kırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.