Kocaeli\'nde Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mehmetağa Mahallesi Kullar Caddesi üzerinde seyir haline olan M.D.Ç. idaresindeki 41 HH 903 plakalı otomobil ile E.A. hakimiyetindeki 41 ABR 303 plakalı Mıtsubıshı marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler E.A. ile M.D.Ç. ve Mıtsubıshı marka otomobildeki yolcu Z.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ