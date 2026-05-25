Kocaeli Otoyollarında Tatil Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin 3. gününde yola çıkan vatandaşlar, Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek için yola çıkan sürücülerin otoyollardaki hareketliliği sürüyor. Kilit geçiş noktası olan Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde araç trafiği genel olarak normal ve sakin seyrinde ilerliyor. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle de trafik kısa süreliğine yavaşlayabiliyor.

Öte yandan, Valilik koordinesinde alınan 11 günlük tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sürücülerin güvenliği ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına kent genelinde 10 bini aşkın personelin görev yaptığı bildirildi. - KOCAELİ