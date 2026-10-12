Kocaelisporlu Agyei'ye pet bardak atan şüpheli E.S. tutuklama talebiyle sevk edildi

Beşiktaş ile Kocaeli spor arasında oynanan karşılaşmada tribünden sahaya pet su bardağı fırlatarak Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet ettirdiği belirlenen şüpheli E.S., tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Ekim tarihinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Kocaelispor müsabakasında yaşanan olayla ilgili işlem başlatıldı. Karşılaşma sırasında Beşiktaş taraftarı olduğu belirtilen şüpheli E.S.'nin, Kocaelispor'un gol atmasının ardından tribünden pet su bardağını sahaya fırlattığı ve bardağın futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet ettiği tespit edildi.

Olayın ardından hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli, 12 Ekim'de Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi. E.S.," spor alanlarında silah sayılan bir nesneyle kasten yaralama suçundan" tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.