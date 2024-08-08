Kocasinan'da öğretmeni vuran kadının yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Kocasinan'da öğretmeni vuran kadının yargılanması devam ediyor

Kocasinan\'da öğretmeni vuran kadının yargılanması devam ediyor

Kocasinan ilçesinde Şeker Mahallesi'nde bulunan Şehit Haldun Ateş Ortaokulu'nda bir öğretmeni tabancayla vurarak yaralayan kadının yargılanması devam ediyor. Sanık Ş.A., duruşmada yaptığı savunmada, olayın sebebinin çocuklarıyla ilgili sorunlar olduğunu belirtti ve tutuksuz yargılanmak istediğini dile getirdi. Mahkeme heyeti, Ş.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

08.08.2024 14:57
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Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde, Şehit Haldun Ateş Ortaokulu'nda bir öğretmeni tabancayla vurarak yaralayan kadının yargılanmasına devam edildi.

Ş.A.'nın tutuklu olarak yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına, sanık Ş.A. ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Ş.A. savunmasında; "Yanımda getirdiğim çocuk, K.Ç.K. ile ikimizin kızı. Şu an 1.5 yaşında ve böbreğinde büyüme var. Doktora gösterdim, 6 ay içerisinde tedavi edilmesi gerekiyormuş. Cezaevinde sürekli enfeksiyon kapıyor. Ben o insana zarar vermek istemedim, silah sadece üzerime atılınca patladı. Öldürme niyetim yoktu. Hamile bıraktıktan sonra yüzüstü bıraktı ve aileme söylemekle tehdit etti. Her şeyimi kaybettim, kamu görevlisi tarafından kandırıldım. Kadın olduğum için suçlu ben oldum. 'DNA testi isteme, şikayetimden vazgeçeyim' demişti. Ben DNA testi istiyorum ve tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti; Ş.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi

Olay, 5 Şubat 2024 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. öğretmen K.Ç.K. ile tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla ateş açtı. K.Ç.K., kafasına isabet eden mermi nedeniyle yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, K.Ç.K. hastaneye kaldırılırken, Ş.A. olayda kullandığı tabancayla yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan, Çocuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocasinan'da öğretmeni vuran kadının yargılanması devam ediyor - Son Dakika

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