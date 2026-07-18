Kocasinan\'da Takla Hatan Araç Sürücü Kaçtı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle takla atan sürücü aracını bırakarak, kaza mahallinden kaçtı. Kaza ihbarına giden ekipler sürücüyle karşılaşmazken, sürücü tespiti için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Atila Nuhoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen 38 RA 238 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada ekipler olay yerinde sürücüyü bulamadı. Ekipler tarafından yolda güvenlik önlemi alınarak, otomobil vinçle çekiciye yüklenerek, yoldan kaldırıldı. Ekipler kaza sonrası kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ