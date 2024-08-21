Kocasını sevgilisiyle yakalayan kadın, öfkeden deliye döndü

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"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

Sosyalmedyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın, film sahnelerini aratmayacak bir takiple acı gerçekle yüzleşti.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Kocasının sevgilisiyle buluştuğu odaya giren kadın, gördüğü manzara karşısında adeta öfkeden deliye döndü. O anlarda adamın sevgilisi ise kıyafetlerini toplayıp odadan kaçtı. Görüntülerin devamında dolaba ve perdenin arkasına saklandığı görülen 3 kadın daha ortaya çıkıyor.

"BU KADARINA DA PES"

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin altına "Helal olsun kadına", "Rahatlığa bak", "Bu kadarına da pes", "Hemen boşa o adamı" şeklinde yorumlar yapıldı.