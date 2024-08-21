Kocasını sevgilisiyle yakalayan kadın, öfkeden deliye döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocasını sevgilisiyle yakalayan kadın, öfkeden deliye döndü

Geniş Video İzle

Aldatıldığından şüphelenen kadın, kocasını başka bir kadınla yakaladı. Kocasının sevgilisinin dans ettiği anda odaya giren kadın, o anlarda öfkeden deliye döndü. Adamın sevgilisi eşyalarını toplayarak odadan kaçarken o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

21.08.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyalmedyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın, film sahnelerini aratmayacak bir takiple acı gerçekle yüzleşti.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Kocasının sevgilisiyle buluştuğu odaya giren kadın, gördüğü manzara karşısında adeta öfkeden deliye döndü. O anlarda adamın sevgilisi ise kıyafetlerini toplayıp odadan kaçtı. Görüntülerin devamında dolaba ve perdenin arkasına saklandığı görülen 3 kadın daha ortaya çıkıyor.

"BU KADARINA DA PES"

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin altına "Helal olsun kadına", "Rahatlığa bak", "Bu kadarına da pes", "Hemen boşa o adamı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kocasını sevgilisiyle yakalayan kadın, öfkeden deliye döndü

Aldatmak, 3-sayfa, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocasını sevgilisiyle yakalayan kadın, öfkeden deliye döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Osman Aydoğan: Ferhat Eser senin yorumlarına uygun bir haber hadi koçum göster kendini kalem senin meydan senin.Son dakika okuyucuları olarak arkandayız. 99 7 Yanıtla
    Erdal Sağ: Biz de arkasındayız, son dk onuyucuları olarak Ferhat beyi gömülden destekliyoruz. 1 0
  • ferhat eser: yalnız değilsin kızıl saçlı hanfendi arkandayız 23 33 Yanıtla
    Kaan Bayazit: Arkadaki çıkan kızlardan biri sen miydin ? 2 1 Mehmet Güney: ne yani sendemi oradaydın :) 0 0
  • Hasan null: 4 tane kadını birden atmış, şüphe nedir ya... Adam canlı koleksiyon yapmış 31 2 Yanıtla
  • Naz Tuscu: kedidir o kedi Tam bir kurgu 22 6 Yanıtla
  • MAHMUT USLU: Yav ben 4 tane saydım yanlışım varsa düzeltin ….?? 25 0 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: keşke sadece dans eden kadın olsa. Ben 4 tane saydım başka var mı bilmiyorum ;) 16 2 Yanıtla
  • mavişş Kaplan: Artık hiç birşeye şaşırmıyorum ben artık herkesten herşey bekleyin bence dönya öyle bşr6 hal aldıki yangınlar depremler neden sizce rabbim insanları ıslah etsin diyorum ne dürüst adam nede dürüst kadın kaldı evlilikler neden bitiyor cocuklar neden bukadar hırçın hepsi sorumsuzluk bu sosyal medayalrdan tiktok denen ilet yasaklansın ğmsanalra4 pskolijik destek sağlansın 15 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:24:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasını sevgilisiyle yakalayan kadın, öfkeden deliye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement