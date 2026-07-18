Kocasu Çayı'na Düşen Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti

Muş'un Bulanık ilçesinde Kocasu Çayı'na düşen kardeşlerden 8 yaşındaki Jiyan Can hayatını kaybetti, 6 yaşındaki Hilvan Can'ı arama çalışmaları ise ikinci gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyünün Kılındor mezrasında meydana geldi. Kocasu Çayı'na düşerek akıntıya kapılan iki kardeşten Jiyan Can'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan Hilvan Can'ın bulunması için AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde de sürdürülüyor. Ekipler, çay boyunca belirlenen noktalarda arama çalışmalarını aralıksız devam ettirirken, bölge halkı da çalışmalara destek veriyor.

Yetkililer, Hilvan Can'a ulaşılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi. - MUŞ