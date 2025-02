Köfteci Adem Bağlar, Ölümden Saniyelerle Kurtuldu

3.Sayfa

Seyyar köftecinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Köfteci Esnaf Adem Bağlar: "Kaza görüntüleri tekrar izlediğimde o anları tekrardan yaşamış oluyorum"

HATAY - Hatay'da köfteci Adem Bağlar'ın tezgahına ve kendine çarpan otomobilin altında kalmaktan son andaki dikkatiyle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde yol kenarında köftecilik yapan Adem Bağlar'ın köfte satıp müşterileriyle ilgilendiği esnada bir araç önce park halindeki araçlara ardından köfte tezgahına çarptı. Son andaki dikkatiyle aracın altında kalmaktan kurtulan Bağlar'ın ayağından yaralandığı anlar an be an kameraya yansıdı. Kazayla ilgili hastanedeki tedavisinin ardından tedavi edilen Bağlar, şikayetçi olduğunu ifade ederek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"Kaza görüntüleri tekrar izlediğimde o anları tekrardan yaşamış oluyorum"

Ölümden saniyelerle kurtulan köfteci Adem Bağlar, "Ben köfte tezgahında çalışıyordum. Hızla gelen iki otomobil, ilk önce belediyenin araçlarına sonrada bana ve tezgahıma çarptılar. Bir anlığına gelişi görür görmez kaçışımda bir oldu. Bana çarptıktan sonra birkaç arabaya daha çarptı. Canımı zor kurtardım ve yaşadığıma şükrediyorum. Araçların önceden çarptıkları araçların sesini duydum ve o anda araçlarına bana doğru geldiğini gördüm. Gürültünün geldiği yere bakmam ve kaçmam bir oldu. Allah bizi korudu. Görüntüleri tekrar izlediğimde o anları tekrardan yaşamış oluyorum. Yaradan beni yaşatmak istemiş" ifadelerini kullandı.