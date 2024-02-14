Köfteci Yusuf'ta tavan çökme olayının, kalitesiz malzeme kullanılmasından kaynaklandığı iddia edildi
AFYONKARAHİSAR - Ünlü bir zincir restoranın Afyonkarahisar'daki şubesindeki dün yaşanan ve 11 kişinin yaralandığı asma tavan çökmesi olayında yeni bir gelişme yaşanırken, olayın kalitesiz malzeme kullanılması ile belirtilen projeye uyulmamasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın yaşandığı yerde ise tadilat çalışmasına başlanıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar- İzmir karayolu Akören beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan "Köfteci Yusuf" adlı restoranın Afyonkarahisar şubesinin asma tavanı içerisinde müşterilerin bulunduğu esnada çöktü. Göçükte bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı. Can pazarının kurulduğu olayda 7'si hafif 11 kişi yaralandı.
Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenilirken, olayın hemen ardından çekilen fotoğraflar ise yaşanan durumun vahametini ortaya koymaya yetti. Fotoğraflarda tavandaki alçıpan ve demir malzemeler ile birlikte elektrik kablolarının tamamının masaların üzerine düştüğü görülüyor.
Firmadan açıklama yapılmadı
Olay sonrası itfaiye ve jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken, yapılan ilk tespitlerde olayın tavan yapılırken kalitesiz malzeme kullanılması ve belirtilen projeye aykırı hareket edilmesi ihtimal üzerinde duruluyor. Olayın kesin nedeninin ise hazırlanacak rapordan sonra belli olacağı kaydedildi.
Öte yandan, 45 ilde şubesi bulunan Köfteci Yusuf isimli firmadan ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, olayın gerçekleştiği yerde ise tadilat çalışmasına başlandığı gözlendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Köfteci Yusuf'ta tavan çökme olayının nedeni kalitesiz malzeme kullanımı olabilir - Son Dakika
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