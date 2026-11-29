Eskişehir'de kokoreç dükkanı işleten 39 yaşındaki şahıs iş yerini kapatıp üst kattaki evine çıkmak üzere ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamaması üzerine yapılan ihbar sonucu apartman merdivenlerinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Sarımeşe Sokak'ta meydana geldi. İşletmesini kapattıktan sonra dükkanın üzerindeki evine gitmek için çıkan M.B.'den (39) bir süre haber alamayan ailesi ve yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerce yapılan incelemelerde M.B.'nin apartman içindeki merdivenlerde hareketsiz yattığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda M.B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.