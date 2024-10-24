Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler - Son Dakika
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Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler

Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler

Beyoğlu'nda bir gece kulübünde düzenlenen müstehcen partiye polis baskın yaptı. İnternet üzerinden 250 lira karşılığında bilet satışı yapılan partiye katılanların kafeste bir kadına kırbaçla vurduğu görüldü. Yapılan baskında 32 kişi gözaltına alındı, 8 kişi tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenler de bulunuyor. Partide kullanılan malzemelere de el konuldu.

24.10.2024 01:33  Güncelleme: 02:07
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Emniyet ekiplerinin Beyoğlu'nda bir gece kulübünde düzenlenen müstehcen partiye yaptığı baskında skandal görüntüler kaydedildi. Sıradışı partide kafesin içerisinde köle gibi görülen kadına, partiye katılanların kırbaçla vurduğu ortaya çıktı. Yapılan baskında 32 kişi gözaltına alınırken emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

CİNSEL VE SAPKINLIK İÇEREN MÜSTEHCEN PARTİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden Tolga T. ve Laden S. tarafından cinsel ve sapkınlık içeren müstehcen partiler düzenlendiği belirlendi. Tolga T. ve Laden S. tarafından organize edilen partinin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. 20 Ekim'de Şehit Muhtar Mahallesinde bulunan bir gece kulübüne baskın düzenlendi.

DEMİR KAFESTEKİ KADINI KIRBAÇLAMIŞLAR

Yapılan baskın sırasında içeride parti olduğu ve hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği görüldü. Polis ekipleri bir kadını demir kafesten çıkarken, köle durumundaki bir kadının ise katılımcılar tarafından kırbaçlandığı ortaya çıktı. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınırken, partide kullanılan malzemelere de el konuldu.

32 GÖZALTIDAN 8'İ TUTUKLU

Gözaltına alınanlardan ifadesi alınan 23 kişi serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenlerinde aralarında bulunduğu 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler

Güvenlik, 3-sayfa, Beyoğlu, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mustafa tufan:
    Laiklik elden gidiyi 10 8 Yanıtla
  • Osman Aydoğan:
    Sondakika edindiğim bilgiye göre Ferhat Eserde kırbaçlanmak için bu partiye katılmış.Şimdi biz kimin saçma sapan yorumlarını okuyacaz. 5 0 Yanıtla
  • Emr e:
    yarın ambleminde haç olan örgütler sokağa dökülüp bu olayi kınamazlarsa Olay kadın falan değil Bunların derdi başka 5 0 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    bahçeli açılım yapsın duzelir 1 0 Yanıtla
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