Kolombiya’daki depremde en az 20 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, ülke genelinde 6 havalimanında uçuşların askıya alındığını bildirirken, Cali kentinde yaklaşık 20 binanın çöktüğü belirtildi.

Kolombiya'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk açıklamalar gelirken, afetin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Can kaybına ilişkin ilk açıklama, Risaralda eyaletinin başkenti Pereira'dan geldi. Pereira Belediye Başkanı Mauricio Salazar, afette en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, kentte bazı binaların yıkıldığını ve altyapıda hasar meydana geldiğini, birçok kişinin yıkılan binaların enkazı altında kaldığını bildirdi.

Öte yandan Matecana Uluslararası Havalimanı'nda da çatının bir bölümünün çöktüğü ve olay sırasında havalimanında birçok kişinin bulunduğu kaydedildi. Olayda yaşanan can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Manizales'te 2 kişi hayatını kaybetti

Caldas eyaletinin başkenti Manizales'te de 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Manizales Belediye Başkanı Jorge Eduardo Rojas yerel basına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle teleferik seferlerinin askıya alındığını kaydetti. Rojas, kentteki üç hattın hizmet dışı bırakıldığını, ilk iki hattaki yolcuların tahliye edildiğini, üçüncü hattaki tahliye çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı. Rojas, güvenli ulaşım şartları sağlanana kadar seferlerin başlatılmayacağını bildirdi.

Katedralde hasar meydana geldi

Deprem ayrıca Manizales'teki bir katedralde de hasara yol açtı. Katedralin kulelerinden biri ağır hasar görerek, yapının merkezine doğru eğildi. Deprem sonrasında evlerini terk eden birçok kişinin katedral yakınlarında toplandığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de kulenin çöktüğü anlar yer aldı.

Deprem nedeniyle 6 havalimanında uçuşlar askıya alındı

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi, ülke genelinde en az 6 havalimanının deprem nedeniyle hasar gördüğünü açıkladı. Açıklamada Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago ve Buenaventura havalimanlarında aksaklıklar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, altyapıda meydana gelen yapısal hasarın değerlendirilmesi tamamlanana kadar güvenlik gerekçesiyle söz konusu havalimanlarında uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Choco Eyaleti Valisi Nubia Carolina Cordoba Curi, eyalet başkenti Quibdo'da bazı binalarda ciddi hasar meydana geldiğini ve yaralananların olduğunu açıkladı. Vali ayrıca, kentteki El Carano Havalimanı'nın da depremde hasar aldığını belirterek, bölgede artçı sarsıntı riskine ilişkin endişelerin sürdüğünü bildirdi.

Cali'de en az 20 bina çöktü

Cali kentinde ise deprem nedeniyle yaklaşık 20 yapının çöktüğü bildirildi. Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, bazı yapılarda insanların mahsur kaldığını belirterek, arama-kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Eder, çevredeki Bogota ve Medellin kentlerinden destek istendiğini belirterek, halka sakin olmaları ve binalarda yapısal hasar olup olmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Belediye başkanı, büyük çatlakların görüldüğü veya güvenliğinden şüphe edilen binaların terk edilmesini istedi.

Bogota'da binalar tahliye edildi

Yerel kaynaklara göre deprem sonrasında başkent Bogota'da siren sesleri duyulurken, çok sayıda kişi tedbir amacıyla binalardan tahliye edildi. Bogota Belediye Başkanı Carlos Galan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda herhangi bir yıkım veya yapısal hasar bildirilmedi, sadece bazı binalarda çatlaklar oluştu" ifadelerini kullandı.

Espriella, Pereira'yı ziyaret edecek

Geçtiğimiz cuma günü göreve başlayan Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası acil durum müdahalesinin koordinasyonunu bizzat üstlendiğini belirtti. Espriella, Pereira şehrine gideceğini, burada depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geleceğini ve hükümetin bölgedeki müdahalesini yerinde denetleyeceğini ifade etti. Kolombiya halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Espriella, "Yalnız değilsiniz, devlet buradadır ve faaldir" dedi.

USGS depremin büyüklüğünü 7.4 olarak açıkladı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7.4 olarak açıkladı. USGS, depremin merkez üssünün Choco eyaletindeki San Jose del Palmar bölgesinde başkent Bogota'nın yaklaşık 280 kilometre uzağında olduğunu bildirdi. Depremin 107 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.