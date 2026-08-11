Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 169'a Yükseldi - Son Dakika
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Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 169'a Yükseldi

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Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 169'a çıktı, 600'den fazla yaralı ve 2 bin 700 kayıp var. Batı şehirlerinde ağır hasar oluştu, 165 bina çöktü; devlet başkanı olağanüstü hal ilan etti.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 169'a yükseldi.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Kolombiya Belediye Başkanları Birliği, ülkeyi vuran depremde en az 169 kişinin hayatını kaybettiğini ve 600'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Can kayıplarının büyük bir kısmının batıdaki Cali, Pereira, Manizales ve Quibdo şehirlerinde görüldüğü kaydedildi. Şiddetli depremde ayrıca 165 binanın da çöktüğü aktarıldı.

Kurtarma ekipleri ve gönüllüler, Kolombiya'da tarihin en güçlü depreminin ardından sabahın erken saatlerinde enkazı temizlemek ve hayatta kalanları aramak için harekete geçti. Dün gece yapılan açıklamada 2 bin 700'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

En ağır hasar gören şehirlerden biri olan Pereira'da dün akşam saatlerinde gönüllüler enkaz altında kalan binaların kalıntılarını tarayarak hayatta kalanları ararken karanlığa gömüldü.

Olağanüstü hal ilan edildi

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, olağanüstü hal ilan ederek kapsamlı bir kurtarma çalışması sözü verdi. de la Espriella, depreme müdahale etmek için tüm askeri ve polis teşkilatını seferber ettiğini duyurdu.

Şiddetli depremin ardından çöken 5 katlı bir binanın enkazı altında kalan 6 aylık bir bebek kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Doğal Afet, Kolombiya, 3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 169'a Yükseldi - Son Dakika

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