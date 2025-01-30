Koltuktan Kayıp Altın Çıktı - Son Dakika
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Koltuktan Kayıp Altın Çıktı

Sivas'ta koltuk döşemesi sırasında kayıp altınlar bulundu, aile duygusal anlar yaşadı.

30.01.2025 20:46
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Yenilemeye verilen 8 yıllık koltuğun içerisinden bir kese altın çıktı

SİVAS - Sivas'ta 8 yıllık koltuğun arasına sıkışan ve kayıp olarak aranan altınları koltuk döşemecisi buldu.

Sivas'ta koltuk döşemeciliği yapan bir aile işletmesinde kılıf değişimi için getirilen koltuğun içerisinden bir kese altın çıktı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda şehir dışından Sivas'a gelen bir aile, koltuklarını yüz değişimi için Sivas Merkez de bulunan koltuk döşemecisine teslim etti. Koltukların döşeme işlemi gerçekleştirildiği esnada köşe kısmında kese bulan çalışanlar, keseyi açtıkları esnada içerinde altınların olduğunu fark etti. Kese içinden 4 adet çeyrek ve 1 adet erkek çocuk künyesi çıktı. Durumu hemen koltuk sahibine bildirildi. Kese içinden çıkan altınlar arasındaki künyenin ise dede yadigarı olduğu öğrenildi. Altınları yıllar önce kaybettiklerini çalışanlara ileten aile duygulu ve sevinç dolu anlar yaşadı.

"Döşeme değişiminde bir kese altın çıktı"

Altınları koltuğun döşeme değişimi sırasında bulduklarını belirten ailesi ile birlikte koltuk döşemeciliği yapan Yakup Işık, "Kendi dükkanımızda çalışıyorum. Geçmiş zamanda dükkanımıza getirilen bir koltuğun döşeme değişimini gerçekleştirdiğimiz esnada koltuğun iç kısmına sıkışmış bir şekilde kese bulduk. Keseyi açtığımızda içinden 4 adet çeyrek altın ve 1 adet erkek künyesi çıktı. Direkt koltuğun sahibini aradık ve koltuğun ne zamandan beri kendilerinde olduğunu veya başka bir yerden alıp almadıklarını sorduk. Kendisi bize 8 yıldır bu koltuğu kullandıklarından bahsetti. Dükkanımıza çağırdık ve altınlarını teslim ettik. Müşterimiz bize bu altınları yıllar önce kaybettiğini söyledi ve onlar da çok sevindi. Dükkana geldiklerinde bayağı şaşırdılar. Altınları kaybettikten sonra ümitlerini kestiklerini söylediler. Erkek künyesinin manevi değerinin olduğunu ve dedesinden erkek çocuklarına hediye olarak bırakıldığını ifade ettiler. Kaybettiklerinde bayağı üzülmüşler bulunca da duygulandılar. Koltuk değişiminde manevi değeri olan birçok şey buluyoruz. Bunlar genellikle anahtar, cüzdan, oyuncak ve para oluyor. Biz bir aile işletmesiyiz bulduğumuz her şeyi hemen koltuğun sahibine haber veriyoruz ve gelip bizden teslim alıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Çocuk, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Koltuktan Kayıp Altın Çıktı - Son Dakika

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