Kolu Korkuluğa Saplanan Çocuk Kurtarıldı

Kolu korkuluğa saplanan 7 yaşındaki çocuk itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu

SİVAS - Sivas'ta 7 yaşındaki bir çocuğun kolu, demir korkuluğa saplandı. Küçük kız, ilk müdahalenin ardından demir korkuluk ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Korkuluklarda oynayan 7 yaşındaki Zehranur Şalağ, dengesini kaybederek düştü. Kız çocuğunun kolu, düştüğü yerde bulunan demir korkuluğa saplandı. 7 yaşındaki çocuğunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kız çocuğunu bulunduğu yerden çıkarmak isteyen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu kesti. Korkuluk ile birlikte hastaneye kaldırılan kız çocuğu, ameliyata alındı.