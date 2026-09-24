Komiser taklidiyle 3 milyon TL'lik ziynet dolandırıcılığında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Komiser taklidiyle 3 milyon TL'lik ziynet dolandırıcılığında 2 şüpheli tutuklandı

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Komiser taklidiyle 3 milyon TL\'lik ziynet dolandırıcılığında 2 şüpheli tutuklandı
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Telefonda kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli, "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı" diyerek korkuttuğu kişiyi yönlendirip yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını aldı. İl dışında yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Kendisini telefonda komiser olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı" diyerek korkuttuğu kişiyi yönlendiren şüphelilerin, yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandırdığı olayda 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, N.B. isimli müşteki, telefonla kendisini komiser olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandı. Arayan kişinin, müştekiye adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylemesinin ardından çeşitli yönlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine müşteki, ikametine gelen şüpheliye yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını elden verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, ziynet eşyalarını aldıktan sonra araçla olay yerinden ayrılan şüphelinin güzergahını belirledi. Alınan güvenlik tedbirleri sonucunda yabancı uyruklu M.A. ve E.N. isimli 2 şüpheli, il dışında yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, müştekiye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları ile şüphelilere ait cep telefonu ve SIM karta el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Komiser taklidiyle 3 milyon TL'lik ziynet dolandırıcılığında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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