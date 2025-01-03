Komşular Karbonmonoksit Zehirlenmesini Önledi

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Hatay'ın Belen ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik komşuları kurtardı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinelen bilgiye göre, komşularının çocuklarının okula gitmediğini farkeden komşular kapıyı çaldı. İçerden sadece bebek sesi geldiğini ve pencerelerin kapalı olduğunu farkeden komşular, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kapıyı ve pencereyi ısrarla çalmaya devam eden komşulara kapıyı yarı baygın vaziyette baba açtı. Babanın kapıyı açmasıyla içeri giren komşular, anne M.G., baba M.G., evde uyuyan çocukları H.G., O.G. ve E.G.'yi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Komşularının çocuklarının okula gitmemesinden dolayı şüphelendiklerini söyleyen Furkan Özdemir, "İşten gelmiştik zaten okula gitmemiş çocukları haber alınmıyordu biz de baktık pencereler falan kapalı kapısını çaldık içeriden bebek sesi geliyordu ama kendilerinden ses gelmiyordu sonra babaları açtı kapıyı öyle zar zor biz de bütün aileyi aldık dışarı çıkarttık. 112 sağlık ekiplerini aradık hemen geldiler. Durumları iyi şu anda herhangi bir sıkıntı yok" dedi. - HATAY