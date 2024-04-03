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Komşularıyla kavga eden ünlü sanatçı ve oğluna ceza yağdı

KAYSERİ - Kayseri'de komşular arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada ünlü ses sanatçısı Metin Işık ve oğluna ceza yağdı.

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasında tutuklu sanık M.I., tutuksuz sanıklar Metin Işık, G.I. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.I. ifadesinde, "Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Allaha şahidim olsun ki ben olayı tasarlamadım. Kimseyi vurmak gibi niyetim yoktu. Yere doğru ateş ettim" dedi.

Tutuksuz sanık Metin Işık da ifadesinde, "Kesinlikle tasarlayarak olmadı. Anlık gelişti biz böyle olsun istemedik. Benim oğlum ırzını, namusunu korudu. Oğlumun beraat etmesini istiyorum" dedi.

G.I. da ifadesinde, "Oğlumun beraat etmesini istiyorum bilerek tasarlayarak olmadı" dedi.

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan G.I.'nın delil yetersizliğinden beraat etmesine karar verirken, tutuksuz yargılanan Metin Işık'a silahlı tehdit suçundan 3 yıl 12 ay 22 gün, tutuklu sanık M.I.'nın ise silahlı tehdit suçundan 32 yıl ve öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 42 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. Kavgada Mustafa Işık'ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık'ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, sanatçı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.