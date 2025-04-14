Komşusunu Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Komşusunu Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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Üsküdar'da çöp tartışması sonucu komşusunu bıçakla öldüren E.K., tutuklandı. 'Öldürme kastım yoktu' dedi.

14.04.2025 12:38
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Üsküdar'da komşular arasında 'evimin önüne çöp attın' iddiasıyla başlayan tartışmada komşusu Kenan Hamarat'ı öldüren E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Öldürme kastım yoktu, niyetim yaralamaktı. Pişmanım" dedi.
Olay, 12 Nisan saat 01.30 sıralarında Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu E.K. arasında 'çöp atma' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. İkilinin arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Hamarat, kendisini takip ettiği öne sürülen komşusu E.K. tarafından girdiği restoranda bıçaklandı. Olay yerinde ağır yaralanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan şüpheli E.K. bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu.
"Öldürme kastım yoktu"
Şüpheli E.K.'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, "Maktulü öldürme niyetiyle hareket etmedim. Maktul beni dövdü. Yüzümü yumrukladı. Dişim kırıldı. Ben de kendimi kaybettim. Arbede esnasında olay yerinde tesadüfen bir bıçak buldum. ya maktulden düştü ya da maktul yanlışlıkla bıçağa bastı çünkü bir demir sesi geldi ben de onun üzerine bıçağı görüp aldım. Kendimi kaybettiğim için de maktulü kovalamaya başladım. Maktul iş yerine girdi. Burada bir sandalye alıp kafama vurmaya çalıştı. Ben ondan önce davranıp maktulü bıçakladım ancak dediğim gibi öldürme kastım yoktu. Niyetim maktulü yaralamaktı. Pişmanım" dedi.
"Kendimi korumak istedim, asıl o beni öldürmeye çalışıyordu"
Hakimlikte verdiği ifadesinde ise E.K., "Öldürme kastıyla bıçakla kovalamadım. Kendimi korumak amacıyla bıçağı salladım. Kafama tabure ile vurduğu için kendimi korumak istedim. Asıl o beni öldürmeye çalışıyordu. Birden fazla kez üzerime yeltendi. Görüntülerde açıktır. Maktul benim komşum olur. Hatta evini almasına da ben yardımcı olmuştum. Ancak daha sonra aramızda komşuluktan kaynaklı sorunlar oldu. Birkaç kez çöpünü benim evimin önüne bırakmıştı ben de çöpünü kapısının önüne koydum. Konuşmak için buluştuk. Ben aşağı doğru yürüyelim dedim. Kabul etmedi. Beni kuytu köşeye çekti ve birden vurmaya başladı. Engel olmaya çalıştım. Devam etti. Yüzümde kırıklar mevcuttur. Beni vurduğu yerde bir ses duydum. Baktığımda bıçak olduğunu gördüm. Daha sonra beni yakamdan çekiştirerek ve vurarak götürmeye çalıştı. Ben bu sebeple bıçağı yerden aldım. Ben maktulün daha önce uyuşturucu sattığını görmüştüm. Bu sebeple kendisini polise ihbar edeceğimi söyledim. Beni ailemle tehdit etti. Hatta beni bu şekilde dövdükten sonra 'şimdi polis çağır da göreyim' dedi. Ben arbede esnasında bıçağı aldım. Maktul bıçağı görünce kaçtı. Bende arkasından kovaladım ve girdiği iş yerine girdim. Beni darp ettiği sırada elinde bir bıçak görmedim. Ancak orada bulunan bıçağın ona ait olduğundan eminim. Zaten darbın etkisiyle çok bir şey görebilecek durumda da değildim. Çok pişmanım. Olayın bu noktaya gelmesini istemezdim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.
İfade işlemleri tamamlanan şüpheli E.K., çıkarıldığı hakimlikçe, 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Komşusunu Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Komşusunu Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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