Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi

Samsun'da bir kişi komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekleyip anahtarla kapısını açtığı evden ziynet eşyası çalıp çaldığı altınlarla da kendine otomobil satın aldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde S.A.adlı genç komşusunun evini soymak için plan yapıp iftara gitmesini bekledi. Komşu Şenol D., iftara gidince anahtarı sakladığı yeri önceden öğrenen S.A., kapıyı anahtarla açıp girdiği komşu evindeki elbise dolabının içeresinden 5 adet burma bilezik, 2 adet geniş bilezik, 2 adet çocuk bileziği, 1 künye, 1 kolye, 200 euro, para ve 75 bin TL'lik senedi çaldı.
Şenol D., eve gelip hırsızlık olayını fark edince polise şikayete bulunup çalıntı ziynet eşyasının 600 bin TL değerinde olduğunu söyledi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis hareketlerinden şüphelendiği komşu S.A.'yı takibe alınıp kuyumcuda altın bozdurduğu tespit edilince yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan S.A. ifadesinde, komşusunun evden çıktığını takip ettiğini anahtarı sakladığı yeri öğrendiğini, iftar vaktinde anahtarı saklanılan yerden alarak komşu evine girdiğini, elbise dolabındaki çantayı aldığı, sonra kapıyı kilitleyerek evden çıktığı anahtarı aldığı yere geri koyduğunu itiraf etti.
Polis yaptığı araştırma sonucu S.A.'nın evden çaldığı çantanın içerisinde bulunan evrakları çöpe attığını, altınları kuyumcuda bozdurduğu para ile arkadaşı R.D. üzerine kendisine 400 bin TL ye araç satın aldığı ve kalan 33 bin 300 TL'ye de sattığı altınlar karşılığında 1105 euroya çevirdiğini tespit etti. Çalıntı altınlarla alınan araç ve 1105 euro para polis tarafından ele geçirilirken, elde edilen para Şenol D.'ye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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