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Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarpıp takla attı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarpıp takla attı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kaldırımda ters dönen otomobilin üzerine direk devrilirken, araçtaki 4 kişi burnu bile kanamadan dışarı çıktı. Olay yerine gelen ekipler, 4 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti ve polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarpıp takla attı
18.12.2023 - 22:19,
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Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarpıp takla attı

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kaldırımda ters dönen otomobilin üzerine direk devrilirken, araçtaki 4 kişi burnu bile kanamadan dışarı çıktı.

Merkez, Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde 34 ENA 109 plakalı Muhammet D. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kaldırıma çarptıktan sonra direğe hızla vuran otomobil ters döndü. Gevşeme yapan aydınlatma direği ise takla atan aracın üzerine devrildi. Çevredekiler araçta bulunan 4 kişinin yardımına koşarken, durum 112 Ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler, 4 genci araç içinden çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ambulansta kontrol edilen 4 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA
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Bursa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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