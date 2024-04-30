Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı: 1 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, 12.40 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu İl Jandarma Komutanlığı mevkiinde meydana geldi. Ş.G. idaresindeki 34 GS 777 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp orta refüje çarptıktan sonra takla atıp ters döndü. Yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.04.2024 23:07
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Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 12.40 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu İl Jandarma Komutanlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen Ş.G. idaresindeki 34 GS 777 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp orta refüje çarptıktan sonra takla atıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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