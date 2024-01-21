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Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu...O anlar kamerada - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu...O anlar kamerada

Bursa'da virajı alamayan bir otomobil, yerlerin kaygan olması sebebiyle tarlaya uçtu. Kaza, arkadan gelen bir başka aracın kamerasına yansıdı. Otomobildeki 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Sürücü, yağmur sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı ve jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

21.01.2024 - 13:21,  Güncelleme: 13:23
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Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da virajı alamayan otomobil, yerlerin de kaygan olması sebebiyle tarlaya uçtu. Kaza, arkadan gelen bir başka aracın kamerasına yansıdı. Otomobildeki 2 kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinden İznik istikametine gitmekte olan 46 DH 989 plakalı otomobil sürücüsü, viraja geldiğinde hızını ayarlayamadı. Yağmur sebebiyle yerlerin de kayganlığıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle birlikte tarlaya uçtu. Ters dönen araçtan şoför ve yanındaki kişi yaralı olarak kurtuldu. Kaza, anı otomobilin arkasında gelen başka bir araç kamerasına an be an yansıdı.

Yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekiplerinin ise kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu...O anlar kamerada
Kaynak: İHA
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İznik, Bursa, Güvenlik, Hastane, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu...O anlar kamerada - Son Dakika


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