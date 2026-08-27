Kontrolden Çıkan Araç Zincir Marketi Tarafına Daldı - Son Dakika
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Kontrolden Çıkan Araç Zincir Marketi Tarafına Daldı

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Afyonkarahisar'da bir otomobil, kapalı olan zincir markete daldı. Yaralı ya da ölü yok.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil zincir markete daldı. Kazanın gece saatlerinde gerçekleşmesi yaşanabilecek ölüm ve yaralanmanın önüne geçti.

Kaza, Bolvadin ilçesi Lala Sinan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 26 ALN 778 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki zincir markete daldı.

Marketin cam, kapı ve vitrinini kırarak içeri giren araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında marketin kapalı olması muhtemel bir faciayı önlerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güvenlik, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden Çıkan Araç Zincir Marketi Tarafına Daldı - Son Dakika

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